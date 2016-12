Feinkost zum Frühstück

Für viele Menschen ist das Frühstück mitunter die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ein ausgewogenes Frühstück bringt wichtige Energie um den Tag kraftvoll zu starten. Zu einem normalen Frühstück, welches der Mensch zu sich nehmen sollte, gehören Vollkornprodukte wie Brot und Brötchen, Milchprodukte wie Käse und Joghurt, Fleisch und Wurstprodukte, verschiedene Aufstriche wie Marmelade oder Schokocreme, Butter oder Margarine, eventuell ein Ei und Getränke wie Kaffee, Tee, Kakao und Saft. Möchte man sich am Wochenende oder unter der Woche am Frühstückstisch einmal verwöhnen, greift man am besten zur Feinkost und deren ausgewählte Produktpalette.

Es gibt viele Lebensmittel in der Feinkostabteilung, die die erste Mahlzeit des Tages zu einem Erlebnis werden lassen. Neben den alltäglichen Lebensmitteln wie Brötchen und Kaffee greift der Liebhaber des guten Essens zum Beispiel zu Ziegenfrischkäse in Olivenöl und Kräutern oder Roquefort D´Argental, ein Edelpilzkäse, oder zu Rinderschinken, Serranoschinken und Trüffelsalami. Für Liebhaber des süßen Frühstücks gibt es natürlich auch eine große Auswahl. So gibt es Gourmetmarmelade mit Ingwer, Guavenkonfitüre und Trüffelcreme mit Nougat. Selbstverständlich ist dies noch nicht alles und so kann das Niveau des Frühstücks mit Olivencreme, Auberginencreme, Kaviar und Lachs angehoben werden. Auch Kaffeeliebhaber kommen im Feinkosthandel auf ihre Kosten und selbst der normale Filtertütenkaffee kann durch Sirup mit Mandel- oder Vanillegeschmack verbessert werden.

Lassen Sie es sich schmecken!