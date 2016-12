Mit dem Portal Gourmet-Fleisch präsentiert sich das Familienunternehmen Schulte+Sohn als modernes und kundenfreundliches Unternehmen mit dem ganz besonderen Angebot. Handwerk mit moderner Logistik Schulte+Sohn aus Mönchengladbach verarbeitet seit 1904 Fleisch. Gegründet als kleine Metzgerei zählt das Unternehmen heute über 120 Mitarbeiter und ist damit eines der Größten in der deutschen Fleischwarenindustrie. Alle Verarbeitungsschritte sind mit modernster Technik optimiert und sichern eine hohe Qualität. Sofort nach Zulieferung werden die Steaks zugeschnitten, einzeln aromaversiegelt und 28 Tage bis zur Reifung gelagert.

Über das 2008 eröffnete Portal Gormetfleisch.de werden diese exklusiven Fleischwaren passend mit feinsten Vorspeisen und Desserts vertrieben. Fleisch im Internet kaufen : Gegenüber dem traditionellen Besuch in der Metzgerei des Vertrauens wirkt ein Frischfleischkauf über das Internet zunächst etwas befremdlich. Dabei wendet sich Gourmet-Fleisch.de vor allem an Genießer und Steakfans. Rund um die Uhr können Steaks und Filets ausgewählt und bestellt werden, spätestens 48 Stunden nach Bestelleingang erfolgt die Anlieferung. Gerade bei engen Terminkalendern fehlt die Zeit zum Einkaufsbummel und soll es das perfekte Dinner sein, muss die Ware verfügbar sein. Gourmet-Fleisch bietet die Möglichkeit, Liefertermine in der Zukunft festzulegen und im Voraus zu bestellen. Die verpackte Ware wird ständig bei 2°C zwischengelagert, in speziellen Isolierbehältern aus Styropor transportiert und ist nach der Anlieferung in der Regel noch etwa 12-21 Tage haltbar.

Auch wenn sich die Lieferung einmal um einige Stunden verzögern sollte, sichert Gourmet-Fleisch ein gutes Kühlergebnis zu. Sortiment der Extraklasse: Im Shop werden traditionelle Fleischsorten aber auch Bison oder Wildlachs angeboten. Hochkarätige Rinderrassen wie Angus, Hereford oder Wagyu stehen für zartesten Genuss der direkt von ausgewählten Qualitätsbetrieben aus Nebraska, Frankreich, Irland oder Spanien bezogenen Ware. Eine lückenlose Qualitätskontrolle nach IFS (International Food Standard) garantiert eine satte Farbe und einen intensiven Geschmack.

Zu jedem Angebot findet der Kunde Zusatzinformationen zur Herkunft sowie Nährwerttabellen oder passende Rezeptvorschläge. Die Artikel werden grammgenau abgewogen und ausgepreist. Gourmetfleisch bietet aber auch die Möglichkeit, Wunschgewichte portionieren zu lassen. Wer sich so gar nicht entscheiden kann oder auf der Suche nach einem ganz besonderen Geschenk ist, wählt aus verschiedenen Gourmetpaketen, die preislich zwischen 45 – 320 € liegen. Spezielle Steakabos, monatlich gestaffelt und mit verschiedenen Sorten bestückt, verführen Steakliebhaber und Grillfreunde. Viele weitere Angebote finden sich beim Stöbern. Über geschickte Kombinationen liest sich der Genussfreudige so von Seite zu Seite und träumt vom schönen Essen. Dabei verlocken sowohl die Fotos als auch die einladenden Texte zum Ausprobieren. Kein Wunder also, dass Gourmet-Fleisch den Website-Award 2011 erhalten hat.